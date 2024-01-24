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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
«Народный» электромобиль Tesla встанет на конвейер в июне следующего года
Подготовка к началу его производства уже запущена.

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Новая платформа NV9X, которую сейчас разрабатывает Tesla, по данным Reuters, позволит создать не менее двух новых моделей электромобилей, и первая из них начнёт серийно выпускаться уже с июня 2025 года. Поставщики компонентов на конвейер Tesla сейчас проходят соответствующую подготовку, чтобы обеспечить в среднесрочном периоде после запуска новинки еженедельную сборку 10 000 экземпляров. По данным осведомлённых источников, на конвейер предприятия в Техасе к середине следующего года встанет компактный электрический кроссовер с условным обозначением Redwood, уступающий в размерах нынешнему Model Y.

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Источник изображения: Tesla

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Илон Маск (Elon Musk) длительное время ориентировал публику на ценовую нишу $25 000 для этой новой модели, но в сложившихся макроэкономических условиях достичь подобной цели будет проблематично. С другой стороны, Tesla жизненно необходимо обновить ассортимент своих моделей, и добавить к нему более доступные машины, поскольку китайские конкуренты отнимают у неё рынок именно за счёт большего разнообразия моделей и наличия среди них недорогих вариантов. Скептики считают, что новая модель Tesla будет выпущена не ранее 2026 года, учитывая недобрую традицию компании пересматривать сроки реализации проектов.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model y
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