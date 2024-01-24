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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD бросила вызов Tesla в сфере автопилота
В текущем году американской компании будет всё сложнее противостоять китайским соперникам.

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Китайскому автогиганту BYD уже удалось обойти Tesla по количеству проданных в прошлом квартале электромобилей, но этим он ограничиваться не собирается, как даёт понять Bloomberg со ссылкой на заявления представителей китайской марки. Глава дочерней компании Denza Чжао Чанцзян (Zhao Changjiang) косвенно дал понять Илону Маску (Elon Musk), что компания BYD сейчас очень сильна, и в текущем году Tesla придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией в сфере разработки систем автономного управления.

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Источник изображения: BYD

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Данное заявление было сделано в ответ на комментарий Илона Маска, которым он сопроводил новости о превращении BYD в крупнейшего поставщика электромобилей в мире. Глава Tesla тогда дал понять, что его компания одновременно занимается разработкой систем искусственного интеллекта и роботов. Модель Denza N7, в частности, по мнению китайского автопроизводителя, превзойдёт Tesla Model Y. Кроме того, американская компания продолжит в этом году терять свои рыночные позиции, как считает представитель её главного китайского конкурента. Квартальный отчёт Tesla будет опубликован завтра, наверняка в ходе сопутствующего мероприятия прозвучат какие-то комментарии Илона Маска относительно конкурентной обстановки.

#илон маск #электромобили #электромобили tesla #китайские производители #byd
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