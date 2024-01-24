Купленные в пандемию компьютеры потребуют обновления.

Аналитики Wedbush Securities в текущем году рассчитывают не только на рост выручки поставщиков компонентов для серверного оборудования свыше 4–6 %, но и на оживление рынка ПК во второй половине текущего года. По мнению экспертов, к тому моменту обновлять свои клиентские системы решатся те пользователи, что покупали их во время пандемии.

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Источник изображения: AMD

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Данный фактор окажет положительное влияние на выручку Intel в 2024 году, как считают авторы прогноза, но не за счёт процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта. Компания AMD дополнительно сможет получить выгоду от начала распространения в серверном сегменте своих ускорителей семейства Instinct MI300. По прогнозу Wedbush, акции Intel смогут удержаться на уровне $45 за штуку, акции AMD преодолеют отметку в $200.