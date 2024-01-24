Его придётся сделать не настолько автономным, как планировалось изначально.

Суровая реальность способна опускать на грешную землю даже такие амбициозные компании, как Apple. Это было доказано и уступками, на которые пошли разработчики первой гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, и должно быть подтверждено сменой концепции при создании первого транспортного средства этой марки, как утверждает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Электромобиль Apple теперь если и появится, то не ранее 2028 года, а от намерений сделать его управление полностью автоматическим компания будет вынуждена отказаться.

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Источник изображения: Fox

Подобная задержка соответствует смещению предполагаемых сроков дебюта электромобиля Apple на два года, как поясняет источник. В условиях повышенной секретности компания разрабатывала своё первое транспортное средство с 2014 года, но проект этот сменил нескольких кураторов и неоднократно пересматривался на концептуальном уровне. Первоначально планировалось, что машина Apple будет передвигаться исключительно в автоматическом режиме, но теперь компания приходит к пониманию необходимости сохранить привычные органы управления и саму функцию водителя.

Трезво пересмотрев возможности, Apple теперь рассчитывает оснастить машину автоматикой Level 2+ по классификации SAE вместо прежних Level 4 или даже Level 5. Пятый уровень, напомним, подразумевает отсутствие у находящихся в салоне транспортного средства людей вмешиваться в процесс управления им. Для четвёртого уровня предусматриваются органы управления, человек может брать на себя функции водителя по желанию, но необходимости в этом, как правило, не возникает. Смена концепции призвана доказать жизнеспособность проекта высшему руководству Apple и сохранить его финансирование. В прошлом году совет директоров Apple неоднократно давил на разработчиков с целью ускорить реализацию проекта хоть в каком-то виде.

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Автоматика Apple первоначально будет обучена частичной замене водителя на дорогах Северной Америки, но позже программное обеспечение планируется модернизировать до четвёртого уровня автоматизации по классификации SAE, а географию поддерживаемых регионов расширить. В сегменте электромобилей с функциями автоматизации вождения Apple не сможет стать первопроходцем, но она всё равно планирует завоевать предпочтения потенциальных покупателей за счёт дизайна, систем безопасности и уникального пользовательского интерфейса. С учётом более скромного масштаба автоматизации, теперь первенец сегмента для Apple не потребует наличия удалённого командного центра, который изначально мог бы брать на себя управление каждым из электромобилей марки.