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Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские автопроизводители настаивают на смягчении требований к локализации электромобилей в США
Китайский графит сейчас буквально нечем заменить, например.

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Одной из крупных инициатив, реализованных в США при президенте Байдене, стала программа субсидирования покупки отдельными категориями граждан электромобилей, собранных в Северной Америке с использованием компонентов некитайского происхождения. Как отмечает издание Business Korea, в действующей редакции критерии отбора транспортных средств для субсидирования в США ущемляются интересы южнокорейских автопроизводителей, которые пытаются добиться изменения существующих правил в свою пользу.

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Источник изображения: Hyundai Motor Group

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Во-первых, тяговые аккумуляторы в своём большинстве содержат графит, поставляемый из Китая, поскольку по этому типу сырья страна занимает почти монопольное положение. Корейское лобби предлагает исключить ряд ключевых материалов из перечня требований к «некитайскому» происхождению, хотя бы на время. Кроме того, корейские автопроизводители предлагают исключить из перечня контролируемых минералов те, которые в составе тяговых аккумуляторов формируют не более 10% стоимости. Наконец, по ряду материалов вообще проблематично установить страну происхождения, поэтому соответствующие требования тоже нужно смягчить, как считают автопроизводители Южной Кореи и их партнёры, выпускающие тяговые батареи. SK On вообще заявила, что для замещения импортируемого из Китая графита корейским производителям потребуется от трёх до четырёх лет. Корейские поставщики требуют от американских властей введения отсрочки по вступлению в силу данных требований применительно к своей продукции.

#сша #китай #санкции #электромобили #южная корея #hyundai #тяговые аккумуляторы
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