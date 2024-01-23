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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Оборот рынка памяти типа HBM вырастет к 2025 году до $5 млрд
При том, что в прошлом году он едва превысил $2 млрд.

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Как сообщают тайваньские СМИ со ссылкой на прогноз Gartner, оборот мирового рынка памяти типа HBM в прошлом году лишь слегка превысил $2 млрд, но уже в следующем году он приблизится к $5 млрд. Подобные темпы роста выручки привлекают к этому сегменту самых разных игроков, не считая непосредственно производителей памяти в лице SK hynix, Samsung Electronics и Micron Technology.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Две последние собираются потеснить SK hynix, которая до сих пор остаётся основным поставщиком памяти для ускорителей вычислений NVIDIA, используемых в системах искусственного интеллекта. Кроме того, компания Creative собирается внедрить свой скоростной интерфейс GLink-2.5D в технологию упаковки CoWoS, которая подразумевает использование микросхем памяти типа HBM3. Поддержку в этом ей оказывают TSMC и SK hynix. Развивают свой бизнес и тайваньские поставщики оборудования для производства, тестирования и упаковки микросхем типа HBM. В данном случае под этим термином понимается память HBM всех поколений, включая HBM2, HBM3 и HBM3e.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #sk hynix #gartner #hbm3
Источник: ctee.com.tw
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