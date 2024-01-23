Как и многие другие автопроизводители Китая.

В условиях санкций китайскому гиганту Huawei Technologies нужны новые рынки сбыта, поэтому компания всё активнее развивает бизнес, связанный с компонентами и программным обеспечением для автомобилей. По информации Nikkei Asian Review, новым партнёром Huawei в этой сфере станет государственный автоконцерн Dongfeng Motor Group, который выпускает электромобили и гибриды под маркой Voyah, официально представленные в том числе и на российском рынке.

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Источник изображения: Voyah

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Именно машины марки Voyah первыми примерят программные решения и компоненты Huawei, хотя для последней это будет далеко не единственное партнёрство такого рода. Уже давно компания Seres в сотрудничестве с Huawei выпускает электромобили под маркой Aito, они даже выставляются в Китае на продажу в фирменных магазинах Huawei. Кроме того, в ноябре Huawei объявила о выделении связанных с автомобильным бизнесом активов в совместное предприятие с автопроизводителем Changan Automobile. Как видим, такое объединение не мешает Huawei обслуживать интересы конкурирующих автопроизводителей в Китае и за его пределами.