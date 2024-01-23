Посредники не теряют времени даром.

Бизнес на слабости одержимых желанием поскорее получить очередную новинку марки Apple процветает в разных странах мира. Если учесть, что гарнитура дополненной реальности Vision Pro поступит второго февраля в продажу только на территории США, желающих купить её за пределами страны наберётся немало, и даже стартовая цена в $3499 не отпугнёт энтузиастов и фанатиков. По информации издания South China Morning Post, в Китае можно будет приобрести это устройство в ближайшие недели на «сером» рынке по цене в два раза выше, чем в США.

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Источник изображения: Apple

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Механизм подобных спекуляций прост и привычен: посредники заказывают новинку на территории США, а затем переправляют в другие страны. Нередко в конечную стоимость закладываются и расходы на авиаперелёт, подразумевающий возможность купить устройство на следующий день после начала официальных поставок в стране дебюта. В любом случае, китайские посредники не стесняются добавить к официальной цене Apple Vision Pro ещё 100% её стоимости. Кстати, Китай должен оказаться в числе регионов «второй волны», где гарнитура официально появится после США, поэтому ждать поставок по привычным каналам придётся лишь чуть дольше.