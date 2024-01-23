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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple удалось вернуть себе статус самой дорогой компании технологического сектора
Microsoft всего лишь несколько дней радовалась превосходству.

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Лидерство Microsoft с точки зрения капитализации было недолгим, как отмечает Barron’s, ибо на фоне первых итогов размещения предварительных заказов на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в США акции Apple вновь выросли в цене, перекрыв потери, понесённые с начала текущего года. Капитализация компании из Купертино вновь превысила $3 млрд, превратив её в крупнейшего представителя технологического сектора на фондовом рынке.

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Источник изображения: Apple

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Напомним, что аналитики неоднозначно оценили итоги первых дней приёма заказов на поставку гарнитур Apple Vision Pro, которая начнётся второго февраля. Тем не менее, инвесторам хватило для демонстрации оптимизма самого факта быстрого распределения по клиентам первой партии устройства, которая была выделена для рынка США к прошлой пятнице. Вновь заказываемых гарнитур придётся ждать до 19 или 26 февраля, в зависимости от модификации. На стоимость устройства влияет объём памяти, она варьируется от $3499 до $3899.

#аналитика #apple #финансы #microsoft #акции
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Den41k
08:59
Смотря где он живёт У нас в Беларуси 3060ти стоит на 30% дешевле чем 6700хт, потомучто завезли их дохрена. Это у вас в Москве во всяких плеерах цены почти одинаковые
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GumanoidT
08:57
/Также, что не маловажно имеет разноцветную подсветку корпуса и процессорного кулера/ - +10 фпс за наличие огоньков внутри-))
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dimkahon
08:54
Ты, походу, от темы далек очень...
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Дмитрий
08:54
я удивлен что еще не тройную. да гаджет только обзорщики пощупают и всё. даже очки гугла не взлетели. и ушли взабытие. по описанию те же самые функции что и у дешманских вр шлемов за 40к. но в...
В Китае за гарнитуру Apple Vision Pro уже просят двойную цену
Серж Диезз
08:54
Б/у у васька работало неизвестно в каких условиях, китайцы хоть все проверяют и магазин дает гарантию
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Den41k
08:53
Проблема в том, что для ам4 абсолютно 0 смысла брать такую дорогую плату, если мы не хотим ставить самый топовый проц, а автору он не нужен, он явно это показал вибирая середняк. Следовательно плату н...
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
dimkahon
08:52
Дооо...
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Vorvort
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Автор, по цене 3060 Ти можно взять 6700 XT 12 Гб. А если повезет - 6750 XT. Твоя сборка - мусор.
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Дмитрий
08:50
LGA 1851 🤡
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Дмитрий
08:48
Переживали всем заводом
Apple удалось вернуть себе статус самой дорогой компании технологического сектора
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