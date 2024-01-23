Microsoft всего лишь несколько дней радовалась превосходству.

Лидерство Microsoft с точки зрения капитализации было недолгим, как отмечает Barron’s, ибо на фоне первых итогов размещения предварительных заказов на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в США акции Apple вновь выросли в цене, перекрыв потери, понесённые с начала текущего года. Капитализация компании из Купертино вновь превысила $3 млрд, превратив её в крупнейшего представителя технологического сектора на фондовом рынке.

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Источник изображения: Apple

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Напомним, что аналитики неоднозначно оценили итоги первых дней приёма заказов на поставку гарнитур Apple Vision Pro, которая начнётся второго февраля. Тем не менее, инвесторам хватило для демонстрации оптимизма самого факта быстрого распределения по клиентам первой партии устройства, которая была выделена для рынка США к прошлой пятнице. Вновь заказываемых гарнитур придётся ждать до 19 или 26 февраля, в зависимости от модификации. На стоимость устройства влияет объём памяти, она варьируется от $3499 до $3899.