Но прошедший квартал вряд ли порадует хорошей динамикой финансовых показателей.

Как отмечает Bloomberg, нидерландскому поставщику литографических сканеров ASML удалось вернуть себе статус третьей по величине публичной компании Европы, обойдя производителя пищевых продуктов Nestle. Капитализация ASML выросла в понедельник выросла до двухлетнего максимума в $306 млрд, тогда как соответствующий показатель Nestle остался на уровне $301 млрд.

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Источник изображения: ASML

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В данном контексте ближайшими соперниками ASML теперь остаются Novo Nordisk A/S и продавец модных аесессуаров LVMH, чей владелец то и дело оспаривает статус самого богатого человека планеты с Илоном Маском (Elon Musk) и Джеффом Безосом (Jeff Bezos). В прошлом году акции ASML выросли в цене на 35%, а на этой неделе импульс их росту придали аналитики Bernstein, которые напомнили, что TSMC является крупным клиентом ASML, а соответствующая тайваньская компания недавно поделилась довольно оптимистичными прогнозами по темпам роста собственной выручки. Бизнес ASML должен динамично развиваться вплоть до 2025 года включительно, как считают эксперты. Впрочем, на прошедший квартал аналитики не делают особых ставок, рассчитывая, что объём заказов ASML в этом периоде сократился на 40% в годовом сравнении.