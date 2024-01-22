Старый конь борозды не портит — при условии, что она тоже старая.

Бывалый американский оверклокер Fugger накануне напомнил о своём существовании новой записью в базе данных HWBot, которая описывает «бронзовый» рекорд для дисциплины PCMark10 Express, соответствующий 12 897 баллам. Центральный процессор Intel Core i9-14200KF в рамках эксперимента был разогнан до 7200 МГц при помощи каскадной системы фазового перехода с сохранением активности 6 ядер и 6 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Fugger

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Не самая современная видеокарта AMD Radeon R9 290 соседствовала с данным процессором и работала на частотах 1100/1300 МГц, лишь слегка превышающих номинальные. Её штатная система воздушного охлаждения не модифицировалась. Примечательно, что с таким результатом процессору Core i9-14900KF удалось занять второе место среди восьмиядерных моделей, хотя по факту в ходе эксперимента работало всего шесть ядер. Если в абсолютном зачёте PCMark10 Express этот результат соответствует третьему месту, то в модельном довольствуется первым.