Спустя 48 часов после старта приёма заказов сроки ожидания больше не растут.

Известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо в прошлую пятницу оценивал величину дебютной партии Apple Vision Pro в 60-80 тысяч экземпляров, но пару дней спустя решил поднять диапазон до 160-180 тысяч устройств. Именно такое количество Apple Vision Pro разошлось по предварительным заказам в первые часы после начала их приёма, как считает эксперт.

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Источник изображения: Apple

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При этом его беспокоит другая динамика: возросшее до 5-7 недель время ожидания гарнитуры для последующих клиентов за первые 48 часов так и не увеличилось в дальнейшем, хотя при выходе на рынок нового поколения iPhone это обычно происходит, демонстрируя высокий спрос на новые устройства Apple. Стабилизация этого индикатора, по мнению Мин-Чи Куо, говорит о возможности быстрого истощения спроса на Vision Pro после выхода новинки на рынок вслед за распределением первой партии. Даже если Apple удастся по итогам года продать 500 000 гарнитур дополненной реальности, на фоне более чем 1,2-миллиардной аудитории пользователей устройств Apple это будет каплей в море, и новую для компании категорию продуктов придётся считать нишевой очень долго.