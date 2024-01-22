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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Затраты на искусственный интеллект в ближайшие четыре года будут расти на 50% ежегодно
В этом убеждены аналитики UBS.

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Представители UBS в какой-то мере повторили прогноз руководства TSMC относительно темпов роста сегмента систем искусственного интеллекта сроком до 2027 года. По их мнению, затраты участников рынка в этом сегменте будут в среднем расти на 50 % ежегодно. Таким образом, выгоду этой тенденции получат поставщики полупроводниковых компонентов соответствующего назначения.

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Источник изображения: NVIDIA

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При этом аналитики не выделяют конкретных эмитентов, в акции которых на этом фоне можно было бы выгодно вложиться. Очевидно, что NVIDIA является главным кандидатом на включение в этот список, равно как и конкурирующая AMD. Последняя вот-вот должна включиться в эту гонку, поскольку сфера применения ускорителей Instinct MI300 начнёт расширяться за пределы облачного и суперкомпьютерного сегмента.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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