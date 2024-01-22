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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчики ПО не торопятся предложить адаптированные приложения под Apple Vision Pro
Нежелание рисковать и обида на Apple могут мешать им сделать это.

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Агентство Bloomberg решило начать неделю с традиционного дайджеста на тему ближайших новинок Apple, и в отношении гарнитуры Vision Pro сочло нужным заявить, что разработчики программного обеспечения пока либо с осторожностью присматриваются к идее адаптации своих приложений под это устройство, либо откровенно игнорируют саму такую мысль.

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Источник изображения: Apple

На старте продаж Vision Pro сможет работать с более чем 1 млн приложений, но подавляющее их большинство будет примитивным образом адаптировано в версии для iPad. Даже ряд базовых приложений самой Apple перекочуют с iPad на Vision Pro без особой адаптации интерфейса. Многие разработчики пока просто не торопятся вкладываться в подготовку своих приложений под платформу visionOS. Разработчики игр, в частности, видят в технологии манипулирования объектами, которую предлагает Vision Pro, определённые изъяны, которые портят весь игровой процесс.

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Отдельные разработчики просто недовольны последними изменениями в политике Apple, а потому не готовы сразу поддерживать новую платформу, в какой-то мере саботируя выход Vision Pro. Первая партия из 80 000 устройств уже нашла своих владельцев по предварительным заказам, но даже если по итогам текущего года Apple удастся продать 400 000 гарнитур, в представлении разработчиков приложений эта категория устройств будет слишком малочисленной, чтобы активно вкладываться в адаптацию своего ПО под данную платформу.

#vision pro #ar-гарнитура #гарнитура дополненной реальности #apple. apple ipad
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