И продемонстрировал свои хореографические способности.

Агентству Bloomberg не без помощи китайских средств массовой информации удалось выяснить, что в этом месяце глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) побывал в Китае, где вместе с сотрудниками компании принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к грядущему наступлению Нового года по лунному календарю.

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Источник изображения: Xiaohongshu

Как отмечается, бессменный лидер NVIDIA появился на сцене и даже продемонстрировал свои хореографические навыки. Его также заметили в компании нескольких сотрудников NVIDIA, одному из которых он вручил украшенную дарственной надписью видеокарту GeForce RTX 4080.

Источник изображения: Xiaohongshu

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Цель визита, который официально не освещался пресс-службой компании, не уточняется. Известно лишь, что это первая за четыре года поездка главы NVIDIA, после которой он отправился на Тайвань — в четвёртый раз менее чем за год.