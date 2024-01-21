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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC рассчитывает утроить выручку от 3-нм техпроцесса по итогам текущего года
И наладить выпуск 2-нм продукции в следующем году.

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Квартальный отчёт TSMC позволил руководителям компании обнародовать планы и прогнозы на текущий год. Помимо стремления увеличить совокупную выручку на 21-26%, компания TSMC продемонстрировала намерения утроить выручку от реализации 3-нм продукции. К концу текущего года её доля в общем объёме денежных поступлений TSMC должна приблизиться к 15%. Фактически, она достигла этого уровня по итогам четвёртого квартала в отдельности, но в масштабах всего прошлого года не превысила 6%.

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Источник изображения: Counterpoint Research

Одновременно руководство TSMC подтвердило намерения компании начать выпуск продукции по 2-нм технологии в 2025 году. Применяемая в её рамках структура транзистора с нанолистами позволит добиться как максимальной в отрасли плотности размещения элементов, так и лучшей на рынке энергетической эффективности. Темпы экспансии 2-нм продукции будут сопоставимы с 3-нм, как рассчитывают в TSMC.

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Данное поколение техпроцессов будет доступно клиентам в ассортименте. Например, ко второй половине следующего года TSMC освоит выпуск 2-нм изделий с подводом питания к обратной стороне кристалла. В частности, эта разновидность 2-нм технологии должна будет применяться в сегменте высокопроизводительных вычислений. Клиенты профильную продукцию начнут получать в 2026 году. TSMC рассчитывает своим 2-нм техпроцессом привлечь к своим услугам интерес заказчиков из числа разработчиков компонентов для систем искусственного интеллекта.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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