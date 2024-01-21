И тяговых батарей.

Американские автопроизводители, как сообщает Bloomberg, после двухлетнего рывка по увеличению объёмов выпуска электромобилей начинают трезво смотреть на перспективы местного рынка, а потому вынуждены сокращать профильные программы. Аналитики UBS считают, что рынок электромобилей в США в текущем году вырастет всего на 11%, тогда как в прошлом году он вырос на 47%, а в 2022 году рост достигал 60%.

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Источник изображения: Ford Motor

С первого апреля Ford Motor решила сократить 1400 сотрудников, занятых на производстве электрических пикапов F-150 Lightning в Мичигане, поскольку предприятие перейдёт на односменный режим работы. Производственная программа по этой модели на этот год сокращена в два раза относительно первоначального уровня. Что характерно, к производству бензиновых моделей Ford привлечёт дополнительную рабочую силу. 700 человек будет переведено с производства электрических пикапов, а ещё 900 человек будут наняты вновь. Дополнительный персонал будет задействован на производстве внедорожников Bronco и пикапов Ranger с ДВС, а также их модификаций серии Raptor.

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При этом Ford в два раза уменьшает проектную мощность строящегося предприятия по производству тяговых аккумуляторов в Мичигане, а также откладывает начало строительства аналогичного предприятия в Кентукки. Руководство компании продолжает считать, что спрос на электромобили будет обеспечен «определёнными категориями клиентов».