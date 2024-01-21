Даже лучшим, чем у NVIDIA.

Аналитики Citi нашли более привлекательные для инвестиций в этом году ценные бумаги, которые даже сместили на второе место в их рекомендациях казавшуюся безусловным фаворитом NVIDIA. Речь идёт об акциях Marvell Technology —компании, которая разрабатывает сетевые компоненты, находящие применение в системах облачных вычислений, включая ориентированные на работу с искусственным интеллектом.

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Источник изображения: NVIDIA

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Помимо компонентов, ориентированных на скоростную передачу информации по оптоволоконным каналам, Marvell предлагает специализированные чипы для систем искусственного интеллекта, и это позволяет рассчитывать на рост выручки этого разработчика в текущем году. Кроме того, эксперты делают ставку на достижение спросом дна в корпоративном сегменте и со стороны операторов связи. Бизнес Marvell получит толчок к развитию и в результате оживления спроса на этих направлениях. При текущих котировках на уровне $70 за акцию, Marvell может в обозримой перспективе подорожать до $75, как считают представители Citi.