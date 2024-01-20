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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не боится перепроизводства чипов по зрелым технологиям
И будет расширять выпуск 28-нм продукции.

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На квартальной отчётной конференции TSMC руководство компании спросили об опасности формирования избыточных производственных мощностей в мировом масштабе, специализирующихся на выпуске продукции по зрелой литографии. В данном случае разделение проходит по границе, в роли которой выступает 7-нм техпроцесс, а самым ходовым среди зрелых TSMC считает 28-нм. Компания даже намерена расширить производственные мощности, которые занимаются 28-нм технологией, причём будет делать это преимущественно за пределами Тайваня. В условиях дефицита воды, земли и энергетических ресурсов на небольшом острове целесообразнее развивать выпуск чипов по передовым техпроцессам.

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Источник изображения: TSMC

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Отраслевые эксперты высказывали мнение, что темпы экспансии китайских предприятий по выпуску чипов с использованием зрелой литографии в перспективе нескольких лет могут привести к кризису перепроизводства. Руководство TSMC разделяет такие опасения, но только не в отношении своего бизнеса. Она, как сообщается, предпочитает контрактовать выпуск 28-нм продукции на длительный период с учётом потребностей конкретных клиентов, поэтому резкие колебания спроса в данном случае практически исключаются. Норма прибыли на этом направлении будет сопоставима со средними значениями для TSMC в целом, поэтому компания считает 28-нм техпроцесс весьма перспективным.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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