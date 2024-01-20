И предложит его компании Qualcomm.

Тем самым источником, которым вдохновлялось издание DigiTimes при написании своего вчерашнего материала о готовности Samsung начать выпуск чипов по второму поколению 3-нм техпроцесса, стал ресурс The Chosun Daily. По его данным, сама Samsung будет использовать второе поколение 3-нм техпроцесса сперва производства чипов, используемых в носимых устройствах, одним из первых станут готовящиеся к анонсу в этом году умные часы Galaxy Watch 7.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В следующем году по этому техпроцессу будет налажен выпуск чипа Exynos 2500 для смартфонов семейства Galaxy S25, а задачей-максимум в рамках этой ступени литографии станет привлечение к ней компании Qualcomm, которая после трудностей Samsung с освоением 4-нм технологии предпочла пользоваться услугами конкурирующей TSMC.