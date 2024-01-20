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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова выпускать в США чипы для зарубежных заказчиков
Но большинство из них всё равно будут американскими.

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Квартальная отчётная конференция TSMC была достаточно плодотворной с точки зрения создания интересных информационных поводов, и задержка с реализацией проекта по строительству второго предприятия в штате Аризона оказалась не единственной темой, которая касалась американских планов компании.

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Источник изображения: TSMC

Уже под занавес мероприятия один из его гостей спросил, собирается ли TSMC сделать свои американские предприятия площадкой, которая специализируется на обработке кремниевых пластин лишь для местных клиентов. По крайней мере, автор вопроса предполагал, что предприятия TSMC в Аризоне строятся именно с такой целью — обеспечить местных разработчиков продукцией локального производства.

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Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) удивился такой постановке вопроса и заявил, что в этой сфере нет никаких ограничений, и американские предприятия TSMC смогут обслуживать интересы абсолютно любых компаний, вне зависимости от страны происхождения. Впрочем, он тут же поправился, что большинство клиентов предприятий в Аризоне действительно будет сформировано из местных разработчиков.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #аризона
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