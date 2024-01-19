Первое не позволило привлечь большого количества клиентов.

Формально Samsung Electronics начала массовый выпуск 3-нм продукции ещё в июне 2022 года, опередив основного конкурента в лице TSMC примерно на полгода, но при этом не смогла похвастать большим количеством клиентов на этом направлении. Как стало понятно из опубликованной квартальной отчётности TSMC, по итогам всего 2023 года эта тайваньская компания от реализации 3-нм чипов получила 6% всей выручки, а в четвёртом квартале в отдельности его доля достигала 15%.

По информации DigiTimes, южнокорейская Samsung Electronics уже начала опытное производство чипов с использованием 3-нм технологии второго поколения. Перед ней стоит задача добиться уровня выхода годной продукции в 60% за первые полгода жизненного цикла данного техпроцесса.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Принято считать, что именно высокий уровень брака отпугивал от Samsung клиентов в рамках первого поколения 3-нм техпроцесса. Выручка компании слишком зависит от колебания цен на память, и после весьма неудачного для рынка памяти 2023 года Samsung полна решимости укреплять свои позиции в сегменте услуг по контрактному производству чипов, который должен обеспечивать более стабильный доход, по её замыслу.