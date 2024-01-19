Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не боится конкуренции со стороны техпроцесса Intel 18A
Её техпроцесс N3P сопоставим по характеристикам и будет освоен гораздо раньше.

реклама

Появление стенограммы вчерашнего отчётного мероприятия TSMC в известной степени позволило разнообразить повестку дня. Аналитики не упустили возможности спросить у руководства TSMC об отношении компании к заявлениям Intel о готовности вернуть себе технологическое лидерство к 2025 году после освоения выпуска чипов по технологии 18A.

реклама

Источник изображения: Intel

Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) повторил своё раннее заявление о том, что с точки зрения соотношения производительности, энергопотребления и плотности размещения транзисторов собственный техпроцесс N3P сопоставим с технологией Intel 18A. Кроме того, к 2025 году, когда Intel только начнёт массовый выпуск продукции по этой технологии, TSMC уже будет находиться в третьем году жизненного цикла технологии N3P, охватывающей значительно больший круг клиентов, чем у Intel.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) поспешил добавить, что для тайваньского контрактного производителя задача освоения каждого нового этапа литографии представляет куда более сложную работу с множеством клиентов и большим разнообразием конечных изделий. Intel же привыкла оптимизировать техпроцессы под свои потребности, она делает это быстрее, и как скоро она сможет предлагать новейшие литографические технологии собственным клиентам, ещё только предстоит выяснить.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В свою очередь, TSMC собирается активно использовать технологии искусственного интеллекта для освоения 1-нм и более «тонких» техпроцессов, а также помощи своим клиентам в разработке соответствующих чипов. В этом отношении компания и не думает отставать от Intel или Samsung, использующих аналогичный подход.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #intel 18a
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акции AMD обновили исторический максимум после отчёта TSMC
TSMC торжественно откроет предприятие в Японии уже 24 февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
18
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
43
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
53
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
16
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
22
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
2
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
6
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4

Сейчас обсуждают

Николай Алексеев
11:50
С Поляками как с хохлами никто воевать не будет , это сранной авиации не будет в первые 20 минут войны после нанесения ударов по аэродромам ракетами со спец. боевой частью.
О современном состоянии Военно-воздушных сил Польши
_Mr_Roman_S_
11:48
Можно ещё апгрейднуть до 2667 v4
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
FelsheR-BAN100plussz
11:47
Интересно, а от износа у кого-то диски умирали? Просто сейчас сижу на даче на ещё первой ссд120ке кингстоновской. она еще на 775-1156 стояла. Всю жизнь пробыла диском С, живая.
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Антон Лебёдкин
11:45
Горжусь нашими, если они и правда могут по желанию такое делать
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
Чато -- Бот
11:44
С вероятностью 146% можно утверждать, что данный перенос срока выхода этого шЫдэвра - не последний. Ждём-с.
S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз перенесли
Дмитрий Цаль
11:39
На мой взгляд самая крутая разрушаемость сейчас в the finals, все здания разрушаются прям по маленьким кусочкам
Razer с 2024 года будет использовать переработанные материалы
Вячеслав Эрин
11:39
40к покупать в днс, бред полный. шлак сборка. Пишит планки по 4гб, на скрине 8гб плашки.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
alexsrg
11:37
ADATA наверняка какой-то или вообще китайчатина с али
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Колючка
11:29
Штош там за никчёмный диск, который можно браузером износить.
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Elektron777
11:29
это как попадание снаряда в одну воронку : в остаточном малом обьеме происходит интенсивная перезапись ячечеек, контроллер не имеет возможности их менять .
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем