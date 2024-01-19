Для этого нужно всего лишь быть сотрудником Apple.

Издание Bloomberg поведало о содержимом видеоролика, который Apple распространила среди своих сотрудников накануне начала приёма предварительных заказов на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в США, которая выйдет на местный рынок 2 февраля и будет предлагаться по цене $3499.

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Источник изображения: Apple

Сотрудникам компании новинка будет предлагаться минимум с 25-процентной скидкой, что снизит цену примерно до $2600. Они также смогут потратить на её приобретение те $500, которые выделяются работодателем раз в три года на покупку новых компьютеров одноимённой марки. Наконец, если сотрудник носит очки с диоптриями, то заказ специальных линз для Vision Pro обойдётся ему бесплатно.

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Попутно представители Apple объяснили, что устройство должно получить распространение в образовании, медицине и промышленности. Хирургам, в частности, оно позволит видеть жизненные показатели состояния пациента в том же поле зрения, что и оперируемую область — отводить взгляд на стоящий в стороне монитор, как это происходит сейчас, больше не придётся. При создании устройства Vision Pro, по словам его разработчиков, упор делался на полезный инструментарий для повышения эффективности работы, а не развлечения как таковые. Впрочем, весьма качественные дисплеи гарнитуры, в создание которых Apple вложила крупную сумму, сгодятся и для развлекательных целей, по мнению представителей компании.