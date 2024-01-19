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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции AMD обновили исторический максимум после отчёта TSMC
NVIDIA не останется единственным бенефициаром ИИ-бума.

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Можно с уверенностью сказать, что выступление руководства TSMC на квартальной отчётной конференции имело серьёзное влияние на фондовый рынок. Как сообщает CNBC, акции вчера хоть и номинально выросли всего на полтора процента, закрыли торговую сессию на историческом максимуме в $162,67. Инвесторы поверили, что бум систем искусственного интеллекта позволит и этому разработчику ускорителей вычислений заработать на рынке, на котором сейчас доминирует конкурирующая NVIDIA.

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Источник изображения: AMD

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Во многом оптимизм инвесторов подогревался заявлениями руководства TSMC о способности компании увеличить выручку на 21-26% по итогам текущего года. Уже в первом квартале выручка вырастет на 8%, как ожидают представители компании. А в перспективе ближайших пяти лет доля выручки от реализации компонентов для систем искусственного интеллекта может вырасти до 15% от совокупной. Более того, в ближайшие годы TSMC рассчитывает на рост выручки в сегменте ИИ на уровне 50% в год в среднем.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #tsmc #искусственный интеллект #акции
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