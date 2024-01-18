Это рекордная доля.

Возможно, так называемый «закон Мура» и замедлил своё действие, но технический прогресс в сфере литографии всё равно шагает по планете уверенными темпами, и пока у компании TSMC ещё хватает духа называть 7-нм технологию передовой. Квартальный отчёт показал, что доля выручки компании от реализации 7-нм изделий в отчётном периоде сократилась в годовом сравнении с 22 до 17%, а доля 5-нм продукции выросла с 32 до 35%. Если учесть, что компанию им составила 3-нм продукция с 15% выручки, то в совокупности передовая литография определяла выручку компании в прошлом квартале на рекордные 67%. Исторически этот показатель превышал 50%, но не доходил до 60%.

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Источник изображения: TSMC

В масштабах всего 2023 года относительно «молодая» 3-нм технология смогла претендовать только на 6% выручки, а вот 5-нм техпроцесс вышел в лидеры сегмента со своими 33% выручки. Наконец, 7-нм технология просела по сравнению с 2022 годом с 27% до 19%, уступив место 5-нм техпроцессу с точки зрения влияния на выручку TSMC.

Источник изображения: TSMC

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К слову, руководство TSMC на квартальной конференции весьма лестно отзывалось о перспективах 3-нм технологии не только в привязке к итогам прошлого квартала, но и в контексте развития бизнеса в текущем году. Сегмент искусственного интеллекта в комбинации с 3-нм техпроцессом позволит компании по итогам года нарастить выручку более чем на 20%, как считает руководство TSMC.