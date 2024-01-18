Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале передовые техпроцессы обеспечили 67% выручки TSMC
Это рекордная доля.

реклама

Возможно, так называемый «закон Мура» и замедлил своё действие, но технический прогресс в сфере литографии всё равно шагает по планете уверенными темпами, и пока у компании TSMC ещё хватает духа называть 7-нм технологию передовой. Квартальный отчёт показал, что доля выручки компании от реализации 7-нм изделий в отчётном периоде сократилась в годовом сравнении с 22 до 17%, а доля 5-нм продукции выросла с 32 до 35%. Если учесть, что компанию им составила 3-нм продукция с 15% выручки, то в совокупности передовая литография определяла выручку компании в прошлом квартале на рекордные 67%. Исторически этот показатель превышал 50%, но не доходил до 60%.

реклама

Источник изображения: TSMC

В масштабах всего 2023 года относительно «молодая» 3-нм технология смогла претендовать только на 6% выручки, а вот 5-нм техпроцесс вышел в лидеры сегмента со своими 33% выручки. Наконец, 7-нм технология просела по сравнению с 2022 годом с 27% до 19%, уступив место 5-нм техпроцессу с точки зрения влияния на выручку TSMC.

Источник изображения: TSMC

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К слову, руководство TSMC на квартальной конференции весьма лестно отзывалось о перспективах 3-нм технологии не только в привязке к итогам прошлого квартала, но и в контексте развития бизнеса в текущем году. Сегмент искусственного интеллекта в комбинации с 3-нм техпроцессом позволит компании по итогам года нарастить выручку более чем на 20%, как считает руководство TSMC.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC начнёт выпуск 3-нм продукции в США не ранее 2027 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
16
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
22
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
20
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Samsung строит умные фабрики по производству чипов — собирать микросхемы будет исключительно ИИ
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
10

Сейчас обсуждают

_KVV
15:59
От налогов выбирают другие страны, теоретик.
С начала года 44 иностранные знаменитости получили российское гражданство
Блейд
15:59
Просто знай, всё равно до Москвы будут ракеты лететь, это будет только усиливаться. Это просто факт, ты можешь в это не Верить, может это отрицать, но это факт. Так что уж приезжай ко мне в Краснодар,...
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
A224
15:59
их нравы паши как проклятый за гроши до гробовой доски
84-летня американка, проработавшая в «Макдоналдсе» 45 лет, ушла на пенсию
Чато -- Бот
15:57
Шешанчик, дорогой ты мой, завязывай бредить, я уже в голосину ржу, а ведь за стеной в соседнем кабинете подчинённые сидят.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Александр Волохов
15:56
Я не знаю где ты такие цены нашел! Я свою видюху с тремя вентилями взял за 24 к, заказывал на Али
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Блейд
15:55
Ты дурачок, я тебе наоборот спасаю тебя. Денег у меня очень много. Я тебе серьёзно говорю, сейчас сижу пью пиво, и у меня даже в кармане куча денег, Я уже молчу про карту.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Kutuz
15:53
"и что ты скажешь матерям солдат которые умерли на фронте?" - скажу, что их всех жестоко наебали "русские идут до конца" - то то я смотрю, что ты тут из окопа на Дамбае комменты пишешь))
Сайт кандидата в президенты Бориса Надеждина подвергся хакерской атаке
Чато -- Бот
15:52
Ты сегодня особенно забавно жжёшь, Шешан. А может, ты голоден ещё с вечера?
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Блейд
15:49
Ну хорошо смейся, для тебя это веселье. Смеётся тот, кто смеётся последний . особенно когда ты находишься в 1000 км от Москвы. По словам запада в приоритетной цели для уничтожения
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Алексей Рудых
15:49
Стоит 1060 на 6 гигов, устраивает полностью. Уже давно не ребёнок и не гонюсь за тем, чтобы в компе стояло всё самое навороченное.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем