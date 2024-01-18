Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году TSMC рассчитывает увеличить выручку на 20-25%
В прошлом она сократила её на 4,5%.

реклама

По информации Bloomberg, руководство TSMC на квартальном мероприятии сегодня выразило надежду, что в прошлом году выручка компании достигла дна — по факту, она сократилась на 4,5% до $69,3 млрд, а в текущем уже сможет вырасти на 20–25 %, поскольку одним из движущих её вверх факторов станет спрос на компоненты, выпускаемые по передовой литографии, включая ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта.

реклама

Источник изображения: TSMC

Примечательно, что и количество обрабатываемых кремниевых пластин TSMC в прошлом году сократила на 20%, поэтому снижение выручки было вызвано не только неблагоприятной конъюнктурой цен на определённые типы полупроводниковых компонентов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Капитальные затраты в текущем году TSMC собирается удержать в диапазоне от $28 до $32 млрд, и по центру диапазона как раз располагается прошлогодняя сумма, которая достигла $30 млрд. Напомним, что в конце текущего года компании предстоит ввести в строй японское предприятие, а также продолжить строительство предприятий в Аризоне, и при благоприятном стечении обстоятельств начать строительство предприятия в Германии.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США и союзники продолжат усиливать санкции против Китая
Новый президент Тайваня поддержал экспансию производства TSMC за рубежом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
37
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
13
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
5
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
16
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
44
История появления унитаза
8
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
19
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
8
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Несмотря на уязвимость перед “гиперзвуком” России и КНР, США продолжают строить устаревшие авианосцы
7

Сейчас обсуждают

Filonenko Oles
13:59
уже бегу - посмотри в окошко бутылкожопец бггг
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Бахтиер Кудратуллаев
13:57
хах. у меня же была 4080. ниже покупать нет смысла. это как говна пожрать. 4080 сюпир сколько цена?
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Чато -- Бот
13:55
Дерьмо. Жди Ti-SUPER, там и памяти больше и ценничек пожирнее будет. Сможешь себя недоолигархом почувствовать, поглядев да пощупав такую приблуду в гамазине.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Тимур Юлдашев
13:54
RAID-корпус на базе USB - называется DAS... Direct-attached storage
TerraMaster представила RAID-корпус D2-320 с 2 отсеками и 10 Гбит/с USB 3.2
Бахтиер Кудратуллаев
13:53
чё думаешь норм карта? могу изи купить. в россии же нищита.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
RandomXP
13:52
Хорошая статья. Интересно было бы увидеть статью, где подбиралась бы минимальная по цене плата, которая без перегрева потащит процессор. Взять популярных процессоров и подобрать оптимальные платы.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
Чато -- Бот
13:51
Иди в сортир, просрись, чудушко, я в Собянске живу.
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Бахтиер Кудратуллаев
13:50
норма щя думаю за пивасом идти. как там у тебя вна укроине со светом?
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Eisbrecher
13:49
Ну я примерно это и имел ввиду. Что там есть такого в этой материнке за 80 тысяч, чего нет в моей за 15? Встроенный вай-фай да звуковуха не совсем отвратная? Ясно-понятно :)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
RandomXP
13:49
Это жалкие проценты, пока у тебя нет жидкого азота или чиллера. Эта мать, кстати, под чиллер отлично подойдёт. И да, на каждый день она по некоторым параметрам избыточна.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем