В прошлом она сократила её на 4,5%.

По информации Bloomberg, руководство TSMC на квартальном мероприятии сегодня выразило надежду, что в прошлом году выручка компании достигла дна — по факту, она сократилась на 4,5% до $69,3 млрд, а в текущем уже сможет вырасти на 20–25 %, поскольку одним из движущих её вверх факторов станет спрос на компоненты, выпускаемые по передовой литографии, включая ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

Примечательно, что и количество обрабатываемых кремниевых пластин TSMC в прошлом году сократила на 20%, поэтому снижение выручки было вызвано не только неблагоприятной конъюнктурой цен на определённые типы полупроводниковых компонентов.

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Капитальные затраты в текущем году TSMC собирается удержать в диапазоне от $28 до $32 млрд, и по центру диапазона как раз располагается прошлогодняя сумма, которая достигла $30 млрд. Напомним, что в конце текущего года компании предстоит ввести в строй японское предприятие, а также продолжить строительство предприятий в Аризоне, и при благоприятном стечении обстоятельств начать строительство предприятия в Германии.