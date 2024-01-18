В текущем году, по крайней мере.

С наступлением нового года многие эксперты сочли нужным поделиться своими прогнозами на этот период, и телеканал CNBC накануне взял интервью у Криса Миллера (Chris Miller), автора книги «Война чипов» (Chip War). По его словам, существуют все основания считать, что не только власти США, но и их западные союзники типа Нидерландов продолжат усиливать санкционные ограничения против Китая в области поставок как передовых полупроводниковых компонентов, так и оборудования для их производства.

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Источник изображения: CNBC

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Власти США, по словам Миллера, уже дали понять, что будут на регулярной основе обновлять правила, устраняя тем самым слабые места ограничений, позволяющие китайской стороне получать необходимые компоненты и оборудование. По мнению прочих экспертов, грядущие осенью президентские выборы в США не создают благоприятных условий для ослабления санкций против Китая.