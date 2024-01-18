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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый президент Тайваня поддержал экспансию производства TSMC за рубежом
Политические изменения на острове мало повлияют на бизнес компании.

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Сегодня тайваньская компания TSMC опубликует квартальный отчёт, и опрошенные Bloomberg аналитики уже предвкушают возможные последствия для фондового рынка. Сейчас котировки акций этого эмитента остаются на 15% ниже рекордного уровня, установленного пару лет назад. Однако, если сегодняшняя квартальная статистика окажется удачной, а прогнозы благоприятными, акции TSMC смогут вырасти ещё.

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Источник изображения: TSMC

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Победивший недавно на президентских выборах на Тайване Лай Циндэ (Lai Ching-te), как отмечает источник, уже выразил поддержку плану TSMC по развитию производства чипов за пределами острова. Напомним, компания строит предприятия в Аризоне и Японии, а также готовится построить предприятие в Германии. В целом, как утверждают аналитики, исход выборов на Тайване мало повлиял на котировки акций TSMC или её бизнес.

#полупроводники #tsmc #тайвань #акции
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