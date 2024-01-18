Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В марте Apple предстоит столкнуться с антимонопольным иском в США
Расследование ведётся с 2019 года.

реклама

Министерство юстиции США, как поясняет Bloomberg, готовится в марте текущего года предъявить антимонопольный иск компании Apple, материалы для которого оно собирает с 2019 года. Поводом для возбуждения дела станут жалобы производителей электронных устройств и разработчиков программного обеспечения, которые утверждает, что Apple использует недобросовестные приёмы конкуренции, искусственно ограничивая производительность их решений в фирменной экосистеме данной компании.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Юристы Apple уже трижды встречались с федеральными прокурорами, текст иска почти готов, и ведомство только ожидает, пока до конца первого квартала его утвердят высшие чиновники министерства. Для администрации президента Байдена это будет уже четвёртое крупное антимонопольное расследование. Помимо Alphabet (Google), претензии у американских регуляторов возникали к запрещённой в РФ компании Meta Platforms и торговому гиганту Amazon. Столь длительная подготовка иска к Apple объясняется тем, что ресурсы министерства до этого были заняты делом против Google.

#apple #сша #судебный иск #антимонопольное законодательство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американский политолог допустил ввод армии США на Украину с целью «спасения ситуации»
Блинкен признал, что у США отсутствует «волшебный горшочек» с деньгами для Украины
В Белом доме заявили, что в ВСУ из-за отсутствия американских поставок началось истощение запасов вооружений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
32
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
10
Япония первой в мире применила квантовые технологии в серийном производстве передовых чипов - AT
+
Собираю ультрабюджетный игровой компьютер для себя в январе 2024 года, ставя рекорды экономии
86
"Каменщик" и "Пчеловод": краткий обзор проходных боевиков
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Январь)
21
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
23
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
14
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
37
История появления унитаза
6

Сейчас обсуждают

nukemall
08:09
Не террористы, но народец дикий, ещё в 20-х годах прошлого века когда Китай находился в состоянии развала после тамошнего "майдана" 1911 года СССР пришлось в Синцзян-Уйгурском округе создать "Алтайску...
Китай способен парой залпов истощить ПВО ВМС США превратив американские авианосцы в беззащитные цели
Степан Соколов
08:07
У меня стоит 4060 вместе с 9400f. Недавно пересел с 1660 и разница прям ощущается. Проц конечно не Айс, но видеокарту он загружает нормально, проблем никаких.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Шавкат Ахмеджанов
08:05
Ты переоцениваешь роль psi express 4.0,для игрушек, разница никакая. На уровне погрешности, 2-3 кадра. Были уже тесты с подробными доказательствами.
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
dagnoparte
08:04
Значит будут бомбить
В США подчеркнули важность Тайваня: военное обострение ситуации заблокирует 50% мировой торговли
Бот_Пригожина_03081
08:02
Что-то хахлы не очень уже хотят знiщать маскалiв, аж в туалетной дырке от военкомов прячутся.
Новый законопроект о тотальной мобилизации отправлен ВРУ на доработку
century84
08:00
Надо больше мяса.
Новый законопроект о тотальной мобилизации отправлен ВРУ на доработку
Иван Иванов
08:00
Хорошо , если мосты получились лучше, чем сообщение о них. Без глупостей и ошибок.
В России завершился крупнейший проект реконструкции 2023 года на дорогах России
El Grechko
08:00
"Да, убил и ограбил, но зато потом на награбленном его рабы работали". То что советские люди, бывшие нищими, по сравнению с рабочими капстран, вместо производства товаров для себя занимались ради госу...
О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса
Шавкат Ахмеджанов
07:57
Зачем к ноуту, подключать 2 монитора? Что с вами люди🤡
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Я - Константин
07:57
а какая разница, что делают эти свинорылые в чехии ?
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова отложена, выпустить ее планируют 5 сентября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем