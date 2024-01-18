Расследование ведётся с 2019 года.

Министерство юстиции США, как поясняет Bloomberg, готовится в марте текущего года предъявить антимонопольный иск компании Apple, материалы для которого оно собирает с 2019 года. Поводом для возбуждения дела станут жалобы производителей электронных устройств и разработчиков программного обеспечения, которые утверждает, что Apple использует недобросовестные приёмы конкуренции, искусственно ограничивая производительность их решений в фирменной экосистеме данной компании.

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Источник изображения: Apple

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Юристы Apple уже трижды встречались с федеральными прокурорами, текст иска почти готов, и ведомство только ожидает, пока до конца первого квартала его утвердят высшие чиновники министерства. Для администрации президента Байдена это будет уже четвёртое крупное антимонопольное расследование. Помимо Alphabet (Google), претензии у американских регуляторов возникали к запрещённой в РФ компании Meta Platforms и торговому гиганту Amazon. Столь длительная подготовка иска к Apple объясняется тем, что ресурсы министерства до этого были заняты делом против Google.