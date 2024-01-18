Программная модификация уже внедрена.

Апелляционный суд США по федеральному округу на этой неделе постановил, что действие временного разрешения на продажу в США умных часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 с функцией измерения содержания кислорода в крови пользователя прекращается с пяти часов вечера четверга по североамериканскому восточному времени. Как поясняет CNBC, компания Apple подготовилась к такому развитию событий, а потому начинает продавать на территории США версии часов с модифицированным программным обеспечением, которое не даёт использовать данную функцию. Нажав соответствующую иконку, пользователь просто увидит уведомление на сайте Apple, которое объясняет причину запрета на использование функции.

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Источник изображения: Apple

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Часы с модифицированным программным обеспечением уже поступили в магазины США, так что прекращать их продажу в целом у Apple нет необходимости. Компания надеется вернуть данную функциональность, если сможет обжаловать первоначальный запрет Комиссии США по международной торговле, но на это уйдёт более года при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Более того, сам по себе успех Apple в этом деле не гарантируется. На уже проданных экземплярах часов функция пульсоксиметра продолжит работать без ограничений.