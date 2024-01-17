А к 2040 году станет ведущей аэрокосмической державой.

Представляющий интересы Саудовской Аравии на ВЭФ в Давосе министр информационно-телекоммуникационных технологий Абдулла Альсваха (Abdullah Al-Swaha), как отмечает South China Morning Post, сделал два важных заявления относительно вектора дальнейших инвестиций Суверенного фонда этой страны, который к 2025 году стремится нарастить объём находящихся в управлении активов до $1 трлн.

реклама

Источник изображения: South China Morning Post

Во-первых, уже в этом году данный фонд объявит о вложении крупной суммы в полупроводниковый бизнес, причём в качестве объекта инвестиций будет выступать какая-то уже хорошо известная в этой сфере компания. В этом нет ничего удивительного, ведь инвесторы из ОАЭ уже не первое десятилетие подряд помогают развиваться и работать компании GlobalFoundries. Правда, кто станет партнёром Саудовской Аравии в этой сфере, не уточняется.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аэрокосмическую программу Саудовская Аравия финансирует с 2018 года, а в прошлом даже запустила в космос своего первого представителя. По словам министра, Суверенный фонд поможет создать национальную аэрокосмическую компанию, ради чего будут приобретаться профильные активы из числа уже присутствующих на рынке. К таким сделкам, по словам саудовского чиновника, рынок уже готов. К 2030 году страна надеется стать региональным лидером в освоении космоса, а ещё десять лет спустя собирается претендовать на мировое лидерство. С точки зрения инвестиций в космос приоритет будет отдаваться развитию телекоммуникационных решений. В мире сейчас около 2,6 млрд не имеют доступа к интернету, и космические технологии очень помогли бы им его получить, как считают власти Саудовской Аравии. Этот сегмент рынка открывает возможности заработка до $1 трлн, по их мнению.