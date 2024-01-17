Уже в этом году её доля достигнет 35%.

Аналитики TrendForce пояснили, какие факторы будут определять темпы распространения центральных процессоров с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта. Они предлагают ориентироваться на рекомендации Microsoft к аппаратному обеспечению клиентских систем, на которых будет задействован программный ИИ-помощник Copilot. Быстродействие процессора в 40 TOPS (триллионов операций в секунду) станет пороговым значением, которое будет определять пригодность ноутбука или настольного ПК к работе с данным ассистентом Microsoft.

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Источник изображения: AMD

Процессоры Qualcomm Snapdragon Elite X обеспечивают по этой шкале быстродействие на уровне 45 TOPS, и они появятся во втором полугодии, но их принадлежность к Arm-совместимой архитектуре будет ограничивать степень распространения ноутбуков на их основе. Процессоры AMD Ryzen 8000 семейства Strix Point обеспечивают быстродействие как раз на уровне 40 TOPS, а вот процессоры Intel Meteor Lake довольствуются только 34 TOPS. Лишь в конце текущего года выйдут процессоры Intel Lunar Lake, которые преодолеют планку в 40 TOPS, поэтому ждать существенного распространения подобных процессоров до следующего года нет особого смысла.

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Попутно отмечается, что переход на использование памяти типа LPDDR5x в сегменте ноутбуков будет способствовать росту её популярности. Доля подобных микросхем уже в этом году может увеличиться до 30-35%.