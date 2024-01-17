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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA впервые попала в пятёрку крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий
А возглавила её после двухлетнего перерыва корпорация Intel.

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Аналитики Gartner уже определили предварительные значения выручки 25 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции в мире по итогам 2023 года, и теперь могут утверждать, что в прошлом году на этом рынке произошли некоторые серьёзные перестановки. Прежде всего, низкие цены на память вызвали в прошлом году снижение выручки от её реализации на 37%, и сильнее всего оно проявлялось в сегментах по производству серверов, ПК и смартфонов. По этой причине компания Samsung Electronics после двух лет пребывания в лидерах в прошлом уступила Intel место, потеряла в выручке 37,5% и откатилась на вторую позицию. Кстати, Intel свою выручку сократила на 16,7%, поэтому за свою победу ей следует благодарить неудачи Samsung, а не собственные успехи.

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Источник изображения: Gartner

Компания NVIDIA в данном рейтинге продемонстрировала головокружительный прогресс, поднявшись с 12-й позиции до 5-й, тем самым впервые попав в пятёрку крупнейших в мире поставщиков чипов с точки зрения величины выручки. Этому поставщику ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта удалось нарастить выручку на впечатляющие 56,4% до $24 млрд. Выручка поставщиков чипов в совокупности в прошлом году снизилась на 11,1% до $533 млрд. Вообще, из 25 крупнейших поставщиков только 9 смогли увеличить выручку в прошлом году, а у 10 других она сократилась более чем на 10%.

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Помимо чипов для систем искусственного интеллекта, высоким спросом в прошлом году пользовались чипы для бортовых систем автомобилей (преимущественно на электротяге), а также компоненты для оборонных систем и аэрокосмической отрасли.

#intel #nvidia #samsung #аналитика #финансы #полупроводники #gartner
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