Автовладельцы не могут зарядить свои электромобили.

Как сообщает Electrek со ссылкой на сюжет Fox News, с наступлением холодов в районе Чикаго местные владельцы электромобилей Tesla массово столкнулись с проблемой использования фирменных зарядных станций Supercharger в данном регионе. При температуре окружающего воздуха минус 19 градусов Цельсия с сильным ветром многие машины просто отказались принимать заряд, и теперь владельцы просто пытаются либо дождаться более тёплой погоды, либо вызывают эвакуаторы для транспортировки электромобилей в фирменный сервис.

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Источник изображения: Fox News

По сути, бортовые системы Tesla настроены на работу в холодном климате таким образом, что при вводе в навигационную систему маршрута до ближайшей зарядной станции машина сама начинает подогревать тяговую батарею, чтобы подготовить её к оптимальным условиям подзарядки. Естественно, на эти нужды тратится какая-то часть заряда тяговых аккумуляторов.

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Что именно мешает автовладельцам в Чикаго выполнить необходимые для успешной зарядки условия, не уточняется. Не исключено, что сами зарядные станции в существующих климатических условиях работают некорректно. Поскольку проблема носит массовый характер, вряд ли она вызвана исключительно некомпетентностью автовладельцев как таковой.