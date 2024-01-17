Потребность рынка в наличии альтернативы продукции NVIDIA возьмёт своё.

Вчера акции AMD выросли в цене на 8,31% до $158,74, поскольку аналитики Barclays подняли свой прогноз по их курсу до $200, сославшись на наличие достаточного для роста выручки компании потенциала в сегменте систем искусственного интеллекта. По крайней мере, эксперты по итогам ноябрьских консультаций с азиатскими поставщиками оборудования пришли к выводу, что ускорители Instinct MI300 вызывают у потенциальных покупателей немалый интерес.

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Источник изображения: AMD

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NVIDIA хоть и будет оставаться лидером рынка ускорителей ИИ, желание клиентов получить альтернативу будет толкать их преодолевать сложности, связанные с развитием программной инфраструктуры для применения решений AMD. По оценкам представителей Barclays, уже к концу текущего года компания сможет получать в сегменте искусственного интеллекта до $4 млрд в годовом выражении, а к концу следующего года эта сумма вырастет до $7 млрд. В текущем году основной рост придётся на вторую его половину. В частности, в третьем или четвёртом квартале профильная выручка AMD может последовательно вырасти на 40%.