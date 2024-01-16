Экспортный контроль США становится для компании серьёзной проблемой.

Степень влияния технологий NVIDIA на вектор развития человечества стала понятна по мере бурного развития систем искусственного интеллекта, и геополитическая конкуренция начала мешать бизнесу компании. В сентябре 2022 года власти США ограничили поставки в Китай ускорителей вычислений A100 и H100, поэтому компании пришлось создать для местного рынка адаптированные чипы A800 и H800 со сниженной скоростью обмена данными, но в октябре прошлого года власти США запретили поставлять в Китай даже их, а ещё под запрет попали игровые видеокарты GeForce RTX 4090, которые предприимчивые китайские производители переделывали в безымянные ускорители вычислений для нужд местного рынка.

Как поясняет DigiTimes, к руководству NVIDIA на фоне этих событий приходит осознание важности лоббирования своих интересов в высших политических кругах США.

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Источник изображения: NVIDIA

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Выльется ли это в какие-то активные действия, сказать сложно, но соответствующая практика не является чуждой для американского бизнеса. На лоббирование интересов конкретных компаний ежегодно тратятся миллионы долларов США, под соответствующие инициативы продвигаются изменения в законодательстве. В новой реальности, когда компании приходится чуть ли не ежемесячно подстраивать ассортимент продукции под политическую конъюнктуру, наличие более скоростных каналов связи с представителями власти было бы оправданным.