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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Каждый пятый проданный в прошлом году смартфон был Apple iPhone
А по итогам четвёртого квартала — каждый четвёртый.

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Тезис об устойчивости продукции верхней ценовой категории к воздействию финансовых кризисов на потребительском рынке в какой-то степени подтверждает статистика IDC, описывающая динамику поставок смартфонов в четвёртом квартале 2023 года в отдельности и за весь год в целом. Если в совокупности рынок смартфонов по итогам 2023 года просел на 3,2% до 1,17 млрд реализованных устройств, достигнув минимального уровня за десять лет, то компания Apple не только поднялась на вершину рейтинга, но и увеличила объёмы поставок смартфонов на 3,7%.

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Источник изображения: Apple

В целом, если не считать Apple, в пятёрке лидеров положительной динамикой поставок смартфонов смог похвастать только замыкающий её китайский холдинг Transsion, который увеличил объёмы продаж смартфонов на 30,8% по сравнению с 2022 годом и занял 8,1% рынка. В четвёртом квартале эта компания вообще выбилась на четвёртое место с долей 8,6% и ростом поставок на 68,6%. Она продаёт смартфоны под марками Tecno, Infinix и Itel, данная продукция представлена и на российском рынке, но особенно популярна в странах Азии и Африки.

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Если же говорить об успехах Apple, то в четвёртом квартале она заняла почти 25% мирового рынка смартфонов, а по итогам 2023 года в целом достигла исторического максимума в 20,1% рынка. До этого Samsung удавалось на протяжении более чем десяти лет удерживать лидерство на рынке смартфонов, но сейчас она хоть и занимает второе место, объёмы поставок сокращает быстрее многих более мелких конкурентов.

#смартфоны #аналитика #apple #idc #transsion
Источник: idc.com
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