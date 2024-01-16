Ему принадлежат более 97% записей в данном разделе сайта HWBot.

Российский энтузиаст Traktor долго не заявлял о себе в контексте новых рекордов экстремального разгона, но он просто ждал погоды и подходящего момента. В этом месяце он заполнил модельный рейтинг Radeon RX 7900 XT на сайте HWBot своими «золотыми» результатами до такой степени, что оставил американскому сопернику лишь одну строчку в этом списке, уступив ему в не самой популярной дисциплине Geekbench4 – Compute.

реклама

Источник изображения: HWBot, Traktor

Как подчёркивает автор рекордов, не во всех экспериментах ему требовалось выносить компоненты системы на балкон, но в таких условиях охлаждения отрыв от ближайших соперников по баллам нередко достигал 10-25 %. В некоторых тестах «золото» покорилось видеокарте Radeon RX 7900 XT и в помещениях. Центральный процессор Intel Core i9-13900KS работал в материнской плате MSI MEG Z690I Unify, при этом охлаждаясь необслуживаемой системой жидкостного охлаждения. Правда, процессор лишился штатной крышки теплораспределителя, это отчасти помогало ему разгоняться до частот около 6.0 ГГц под нагрузкой и таком способе охлаждения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В качестве термоинтерфейса использовался так называемый «жидкий металл» ТХЛ-23 российской разработки, это если говорить об охлаждении центрального процессора, а вот видеокарта AMD Radeon RX 7900 XT модификациям не подвергалась и довольствовалась штатной системой воздушного охлаждения в исполнении PowerColor.