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Новости Hardware Алексей Сычёв
Исправленному верить: нейросеть научилась имитировать почерк человека
Теперь нужно уберечь эту технологию от злоумышленников.

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По информации Bloomberg, команде разработчиков из ОАЭ удалось создать нейросеть, правдоподобно имитирующую почерк человека на английском и французском языках, используя для обучения лишь несколько абзацев текста в изложении источника. В перспективе нейросеть научится работать и с рукописным текстом на арабском языке.

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Источник изображения: Unsplash, Siora Photography

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Разработка уже запатентована в США, и создатели нейросети рассчитывают вывести её на коммерческий рынок в течение нескольких месяцев, но сперва рассчитывают предусмотреть механизмы защиты от неправомерного применения данной технологии. Как можно предположить, злоумышленники могут использовать нейросеть для подделки рукописных документов. Если же рассуждать о применении технологии во благо человечества, то можно рассчитывать на распознавание медицинских записей. Кроме того, генерируемые этой нейросетью рукописные тексты могут использоваться для обучения других нейросетей, повышая точность распознавания рукописного текста.

#искусственный интеллект #нейросети #генерация текстов #распознавание почерка
Источник: bloomberg.com
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