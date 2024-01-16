Но выручка перестала падать.

Статус крупнейшего в мире контрактного производителя чипов вовсе не гарантирует TSMC получение сверхприбылей. Напротив, как утверждает Reuters, текущая конъюнктура рынка способствует ухудшению динамики этого показателя. По прогнозам аналитиков, в прошлом квартале чистая прибыль TSMC сократилась на 23% до $7,21 млрд в годовом сравнении.

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Источник изображения: TSMC

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Выручка компании, как ожидается, оказалась чуть выше уровня аналогичного квартала 2022 года: $20,1 млрд против $19,93 млрд. Если первая сумма будет подтверждена опубликованным в ближайший четверг квартальным отчётом TSMC, то этот результат превзойдёт как собственные прогнозы руководства компании, так и ожидания аналитиков. По мнению экспертов KGI Securities, в этом году спрос на полупроводниковые компоненты вернётся к росту, и TSMC удастся по итогам текущего года увеличить выручку примерно на 25%.