В противном случае он будет продвигать искусственный интеллект за пределами компании.

На страницах Bloomberg появились отсылки к новым заявлениям Илона Маска (Elon Musk), характеризующим его представление об оптимальной для управления бизнесом Tesla структуре акционерного капитала. Сам миллиардер сейчас владеет примерно 12% акций компании, но считает оптимальной концентрацию в своих руках около 25% акций. В этом случае, по его словам, он может сохранять достаточное влияние на бизнес, компании, но при этом прочие акционеры в случае наличия существенных противоречий могут ему эффективно противостоять.

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Источник изображения: Tesla

Если же довольствоваться 15% и менее акций Tesla, то оппонентам Илона Маск будет слишком просто блокировать его решения, как он сам считает. Данный вопрос волнует его в контексте развития робототехники и систем искусственного интеллекта, поскольку в этой сфере Маск хотел бы иметь достаточно влияния. Если ему не удастся собрать в своих руках 25% акций Tesla, то он предпочтёт все важные инициативы реализовывать за пределами этой компании, как заявил миллиардер.

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Его бы устроила и система голосования с привилегированными акциями, но применить её сейчас не позволяет американское законодательство, поскольку компания уже вышла на публичный фондовый рынок много лет назад. Маск мог бы получить дополнительные акции Tesla через пересмотр системы компенсации его труда, но пока это мешает сделать судебное разбирательство по иску, в котором акционер требует от главы компании отказаться от положенных ему $55 млрд и вернуть пропорциональное количество акций, поскольку результаты деятельности миллиардера на этом посту могут не устраивать инвесторов.