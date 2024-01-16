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Роботы Optimus, которые создаются компанией Tesla, в первую очередь будут призваны облегчить труд человека и во многом заменить его на автосборочном конвейере, но это не значит, что им не удастся найти применение в быту. По крайней мере, продавать их десятками миллионов штук для одних только производственных операций не удастся, а потому Tesla начинает постепенно готовить роботов Optimus к решению повседневных задач. Накануне Илон Маск (Elon Musk) продемонстрировал, как один из роботов складывает футболку на столе, вынув её из стоящей рядом корзины.
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Робот пока не может похвастать высокой скоростью, да и результат его труда сложно назвать идеальным с точки зрения отсутствия складок на рассматриваемом предмете одежды, но это всего лишь первые шаги на пути автоматизации подобных операций. В данный момент робот всего лишь запомнил и воспроизвёл последовательность движений, показанных ему оператором заранее, но в будущем он сможет выполнять подобные операции в меняющихся условиях: с разными предметами и при различном их взаимном расположении.