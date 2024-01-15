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Новости Hardware Алексей Сычёв
Процесс демонстрации Vision Pro в магазинах Apple будет довольно продолжительным
Не менее 25 минут.

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Предварительные заказы на гарнитуру дополненной реальности Vision Pro клиенты Apple в США смогут начать оформлять уже в эту пятницу, но фактические поставки новинки начнутся только 2 февраля. Устройство нельзя будет купить без предварительной демонстрации в магазине Apple, которая будет проходить в соответствии со строго рассчитанным ритуалом, как поясняет Bloomberg. На всю процедуру знакомства с устройством у покупателя уйдёт не менее 25 минут.

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Источник изображения: Apple

Перед тем, как надеть гарнитуру на голову конкретного клиента, консультант магазина Apple должен будет провести сканирование его лица при помощи специального приложения, которое определить тип и размеры аксессуаров, которые будут надёжно удерживать гарнитуру на голове пользователя и препятствовать проникновению света под маску с дисплеями. Общее количество комбинаций этих аксессуаров может измеряться несколькими десятками, а ещё консультант должен будет отсканировать очки клиента, если у него имеются отклонения от нормы по части зрения. Внутрь гарнитуры будут установлены именно те линзы, которые предписаны клиенту окулистом.

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Калибровка органов управления и знакомство с интерфейсом займут какую-то часть времени, отведённого на знакомство с Vision Pro, а затем пользователю будут демонстрироваться как двумерные, так и пространственные изображения фотографического качества, после чего будет сделан переход к видеороликам с эффектом присутствия. В одном из них пользователь сможет почувствовать себя в роли канатоходца на большой высоте. Сотрудники магазинов уже прошли обучение, они смогут грамотно знакомить клиентов Apple с особенностями нового устройства. Консультанты смогут наблюдать за происходящим перед глазами клиента на своих служебных планшетах. Обозревателям гарнитура Vision Pro тоже будет доставаться только после двукратного личного инструктажа представителями компании. В дальнейшем планируется, что покупатели смогут сканировать лицо самостоятельно при помощи специального приложения, и уже получать готовые комплекты с учётом размера головы и конфигурации своего лица сразу при доставке устройства.

#apple #vision pro #apple vision pro #ar-гарнитура #гарнитура дополненной реальности
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