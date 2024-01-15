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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи толкают Samsung и SK hynix раскошелиться на $471 млрд для строительства крупнейшего в мире кластера по выпуску чипов
Утешает инвесторов лишь срок действия программы — она рассчитана до 2047 года.

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С весны прошлого года, как напоминает Bloomberg, власти Южной Кореи пытаются раскрутить частных производителей чипов на вложение более $400 млрд в развитие национальной полупроводниковой промышленности, но в текущей редакции этот план подразумевает инвестиции в размере $471 млрд сроком до 2047 года. Уже к концу текущего десятилетия профильный производственный кластер в Южной Корее должен получить возможность ежемесячно обрабатывать по 7,7 млн кремниевых пластин ежемесячно.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Samsung и SK hynix, согласно этому плану, должны к 2047 году построить ещё 13 предприятий и три исследовательских центра в дополнение к уже существующему 21 предприятию по выпуску чипов на территории Южной Кореи. В структуре экспорта страны полупроводниковая продукция уже занимает 16%, но на мировом рынке её доля не превышает 3%. К 2030 году этот показатель планируется повысить до 10%. Хотя власти страны не готовы выделять прямые субсидии на развитие полупроводниковой промышленности, они предоставляют щедрые налоговые вычеты, что в достаточной мере стимулирует производителей, которые и без этого будут наращивать свои мощности.

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Из указанной суммы $378 млрд вложит в развитие своих предприятий Samsung Electronics, конкурирующая SK hynix готова потратить $92 млрд, но последняя сосредоточится на развитии бизнеса по выпуску микросхем памяти, тогда как первая озабочена необходимостью развития контрактного бизнеса, обслуживающего потребности сторонних разработчиков чипов.

#samsung #аналитика #полупроводники #sk hynix #южная корея #субсидии
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