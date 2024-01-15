Это звоночек, говорящий о высокой конкуренции.

Тезис о слабом спросе на новые смартфоны в Китае перекочевал из прошлого года в текущий, и теперь Bloomberg сообщает, что Apple вопреки своей традиции уже предлагает устройства поколения iPhone 15 со скидкой до 5%, которая в масштабе местных цен может обернуться для покупателей экономией до $70.

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Источник изображения: Apple

Предложение приурочено к новогодним праздникам в Китае, оно будет действовать с 18 по 21 января при покупке iPhone 15 и родственных моделей в официальном интернет-магазине Apple. По оценкам аналитиков, продажи iPhone в прошлом году в Китае могли упасть на величину до 30% после выхода осенью на местный рынок конкурирующих предложений Huawei семейства Mate 60.

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Торговые партнёры Apple нередко предлагают скидки на новейшие смартфоны этой марки в канун Нового года по лунному календарю, но сама компания на местном рынке обычно предлагает по сниженным ценам лишь смартфоны предыдущих поколений. В данном смысле прецедент с iPhone 15 довольно необычен. К слову, смартфоны семейства iPhone 13 в этом году тоже предлагаются со скидками, как и ноутбуки MacBook Air, планшеты iPad и наушники AirPods, а также умные часы Apple Watch SE. На покупке MacBook Air, например, можно сэкономить более $110.