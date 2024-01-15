Либо даже в текущем.

Дабы инертность мышления не запутала наших читателей, считаем важным напомнить, что наступил 2024 год, а следующий будет уже 2025-м. Технический директор Panasonic Соитиро Ватанабэ (Shoichiro Watanabe), как отмечает Bloomberg, пообещал начать массовый выпуск усовершенствованных аккумуляторных ячеек типоразмера 2170 на предприятии корпорации в Неваде в текущем или следующем году. К концу десятилетия компания рассчитывает увеличить объёмы производства аккумуляторов на территории США в четыре раза.

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Источник изображения: Panasonic

Сейчас компания работает над тем, чтобы повысить плотность хранения электроэнергии в ячейках типоразмера 2170, именно модернизированная их версия начнёт выпускаться в Неваде в этом или 2025 году. К тому моменту Panasonic сможет увеличить объёмы производства аккумуляторов на 10%, не прибегая для этого к расширению производственных площадей.

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Panasonic строит предприятие в Канзасе, и к концу марта текущего года определится с выбором места для своего третьего предприятия на территории США. К концу десятилетия корпорация рассчитывает выпускать тяговых аккумуляторов в таком количестве, которое эквивалентно 200 ГВт‧ч ёмкости ежегодно. Компания также договорилась о покупке материала на основе кремния для изготовления анодов своих тяговых аккумуляторов у компании Sila Nanotechnologies — он же будет использоваться при производстве тяговых батарей для электрической версии Mercedes-Benz Geländewagen, прототип которой недавно демонстрировался на CES 2024. Ведёт Panasonic и подготовку к массовому производству ячеек типоразмера 4680, которые были разработаны в сотрудничестве и для нужд компании Tesla. В Японии компания надеется увеличить объёмы выпуска аккумуляторов до 150 ГВт‧ч ёмкости ежегодно к концу десятилетия.