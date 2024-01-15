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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году продажи электрифицированных автомобилей выросли на 31%
В этом темпы роста окажутся чуть ниже.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Rho Motion, в прошлом году объёмы продаж электромобилей и подзаряжаемых гибридов выросли на 31% до 13,6 млн штук, тогда как годом ранее прирост измерялся 60%. Авторы исследования не считают, что в такой динамике заметна какая-то аномалия, поскольку на всех растущих рынках темпы роста продаж рано или поздно замедляются. В текущем году, по их мнению, рост расположится в диапазоне от 25 до 30 %.

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Источник изображения: Stellantis

В декабре прошлого года во всём мире было продано рекордное количество гибридов и аккумуляторных электромобилей — 1,5 млн штук. По итогам всего года аккумуляторные электромобили формировали 9,5 млн штук из общего количества проданных машин, способных восполнять запас хода от электросети. Соответственно, на долю подзаряжаемых гибридов пришлось 4,1 млн штук.

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«Чистокровные» электромобили прибавили 50% в Серверной Америке по итогам прошлого года, в Европе их объёмы продаж выросли на 27%, а вот в Китае рост ограничился 15%, хотя он остаётся крупнейшим рынком электромобилей в мире. Местные производители не только готовы бороться за клиента, расширяя ассортимент моделей и снижая цены, но и всё чаще задумываются о выходе на экспортные рынки. Для Европы, кроме того, проблемой остаётся малая доля электромобилей в сегменте востребованных в регионе компактных транспортных средств. Этот показатель на европейском рынке не превышает 8%, но местные автогиганты типа Stellantis задумываются о выпуске востребованных местными потребителями компактных электромобилей и готовят соответствующие новинки в текущем году.

#аналитика #электромобили #гибриды
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