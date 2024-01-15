Для эмитентов на фондовом рынке США такая динамика не является характерной.

Агентство Bloomberg продолжает следить за динамикой курса акций NVIDIA, которые по итогам прошлого года выросла цене на 240%. За прошедшее с начала текущего года время они успели подорожать на 10,5%, что может говорить о сохранении уверенной положительной динамики и в дальнейшем.

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Источник изображения: NVIDIA

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В текущем месяце NVIDIA не только обновила рекорд своей рыночной капитализации, но и увеличила её на $128 млрд, что для участников американского фондового рынка само по себе является сезонным рекордом. За первые девять торговых сессий прошлого года капитализация NVIDIA выросла только на $56,2 млрд, в два с лишним раза меньше по сравнению с нынешними результатами. Сейчас консенсус аналитиков гласит, что в ближайшие 12 месяцев акции NVIDIA вырастут в цене ещё примерно на 19%. Представители самой компании на CES 2024 выразили уверенность, что бизнес NVIDIA будет развиваться уверенными темпами до конца 2025 календарного года как минимум. О результатах четвёртого квартала прошлого года NVIDIA отчитается в следующем месяце. Аналитики рассчитывают, что выручка компании за период выросла на 230%.