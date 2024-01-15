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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители NVIDIA попадают в Китай даже в условиях санкций
Но не в массовых количествах.

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Агентство Reuters обнародовало итоги очередного расследования, согласно которым запрещённые к поставке в Китай ускорители вычислений NVIDIA продолжают поступать к местным разработчикам систем искусственного интеллекта как после первого этапа ограничений осенью 2022 года, так и после второго этапа ограничений годом позднее. В частности, находящийся под санкциями Университет Цинхуа за это время получил несколько десятков таких ускорителей.

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Источник изображения: NVIDIA

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О подобной активности говорят документы по конкурсным закупкам китайских правительственных учреждений, которые удалось изучить представителям Reuters. За время действия санкций было проведено более 100 процедур конкурсной закупки ускорителей A100 и несколько десятков процедур закупки ускорителей A800, которые на китайском рынке появились осенью позапрошлого года после введения первой волны санкций. При этом отмечается, что каждая партия от силы измеряется несколькими ускорителями, поэтому в глобальном масштабе такие закупки не смогут гарантировать Китаю качественного прорыва в своих разработках, но санкции США, следует признать, всё же работают в целом.

#nvidia #китай #санкции #искусственный интеллект #h100 #a100 #h800 #a800
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